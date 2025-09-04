ΠΑΟΚ: Επιστροφή στη δουλειά και «πρώτη» για Βολιάκο-Μπιάνκο (vid)

Με τους Βολιάκο και Μπιάνκο να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα» επέστρεψε ο ΠΑΟΚ στη.. δουλειά - Ξεκίνησε θεραπεία ο Καμαρά

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Χωρίς του διεθνείς, αλλά με νέα πρόσωπα τους Βολιάκο και Μπιάνκο και τις μπαταρίες φορτισμένες μετά το απαραίτητο ρεπό, παίκτες και τεχνικό επιτελείο επέστρεψαν στη Νέα Μεσημβρία κι έπιασαν δουλειά με ορίζοντα την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης, rondo, παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία κι η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Την Παρασκευή (05.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30.»