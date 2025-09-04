Αραβική «βόμβα» με Μίτροβιτς!

Κάτοικος Κατάρ είναι πλέον ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, ο οποίος παρά τα δύο χρόνια γεμάτα γκολ με την φανέλα της Αλ-Χιλάλ έπεσε θύμα των εκκαθαρίσεων, ένεκα των πολλών ξένων που είχε η ομάδα του Σιμόνε Ιντσάγκι.
Ο Σέρβος κανονιέρης ανακοινώθηκε επίσημα από την Αλ-Ραγιάν, όμως το πιο εντυπωσιακό είναι πως για να λύσει το συμβόλαιο του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πήρε ως αποζημίωση 25 εκατομμύρια ευρώ,
"ما ابطى بالسيل إلا كبره"— AlRayyanSC | نادي الريان (@AlrayyanSC) September 4, 2025
ميتروفيتش رياني❤️🖤🔥#الريان | #AlRayyan pic.twitter.com/JERUAEFwRT