Αραβική «βόμβα» με Μίτροβιτς!

Μετά από δύο γκολ γεμάτα γκολ με την Αλ-Χιλάλ, ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς μετακομίζει στο Κατάρ και την Αλ-Ραγιάν.

Κάτοικος Κατάρ είναι πλέον ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, ο οποίος παρά τα δύο χρόνια γεμάτα γκολ με την φανέλα της Αλ-Χιλάλ έπεσε θύμα των εκκαθαρίσεων, ένεκα των πολλών ξένων που είχε η ομάδα του Σιμόνε Ιντσάγκι.

Ο Σέρβος κανονιέρης ανακοινώθηκε επίσημα από την Αλ-Ραγιάν, όμως το πιο εντυπωσιακό είναι πως για να λύσει το συμβόλαιο του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πήρε ως αποζημίωση 25 εκατομμύρια ευρώ,