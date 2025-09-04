Τέλος ο Λέβι από την Τότεναμ μετά από 25 χρόνια!

Ο Ντάνιελ Λένι παραιτήθηκε από την προεδρία της Τότεναμ μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της η αγγλική ομάδα!

Νέα εποχή ξεκινά για την Τότεναμ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Λέβι από την προεδρία της ομάδας. Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου ανέβηκε πολλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Europa League τη περσινή σεζόν, ενώ διαθέτει πλέον και ένα υπερσύχρονο νέο γήπεδο.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η Τότεναμ Χότσπερ ανακοινώνει την αποχώρηση του Εκτελεστικού Προέδρου Ντάνιελ Λέβι.



Η Τότεναμ Χότσπερ ανακοινώνει ότι ο Ντάνιελ Λέβι αποχώρησε σήμερα από τον ρόλο του Εκτελεστικού Προέδρου, έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια θητείας.



Η Τότεναμ έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 18 από τις τελευταίες 20 σεζόν, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως. Ο σύλλογος επενδύει σταθερά στην ακαδημία του, στους παίκτες και στις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου, παγκόσμιας κλάσης σταδίου και ενός υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου. Έχει επίσης αγωνιστεί τακτικά στο υψηλότερο επίπεδο, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες εντός γηπέδου, όπως η πρόσφατη κατάκτηση του Europa League.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού διαδοχής, ο σύλλογος έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ανώτατες διοικητικές προσλήψεις τους τελευταίους μήνες. Ο Βινάι Βενκατεσάμ προσλήφθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), ενώ ο Τόμας Φρανκ ανέλαβε ως νέος προπονητής της ανδρικής ομάδας και ο Μάρτιν Χο ως προπονητής της γυναικείας ομάδας. Ο Πίτερ Τσάρινγκτον εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα αναλάβει τον νέο ρόλο του Μη Εκτελεστικού Προέδρου.



Όλα αυτά αποτελούν μέρος της φιλοδοξίας του συλλόγου να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη αθλητική επιτυχία.



Ο Ντάνιελ Λέβι δήλωσε: «Είμαι απίστευτα περήφανος για τη δουλειά που κάναμε μαζί με την εκτελεστική ομάδα και όλους τους εργαζομένους μας. Χτίσαμε αυτόν τον σύλλογο σε έναν παγκόσμιο γίγαντα που αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Πέρα από αυτό, χτίσαμε μια κοινότητα. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με μερικούς από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στο άθλημα, από την ομάδα στο Lilywhite House και το Hotspur Way μέχρι όλους τους παίκτες και προπονητές όλα αυτά τα χρόνια.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν πάντα εύκολο το ταξίδι, αλλά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτόν τον σύλλογο με πάθος».



Ο Πίτερ Τσάρινγκτον, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να αναλάβω τον ρόλο του Μη Εκτελεστικού Προέδρου αυτού του εξαιρετικού συλλόγου και, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντάνιελ και την οικογένειά του για την αφοσίωση και την πίστη τους στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.



Αυτή είναι μια νέα εποχή ηγεσίας για τον σύλλογο, εντός και εκτός γηπέδου. Αναγνωρίζω ότι έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές τους τελευταίους μήνες καθώς θέτουμε νέες βάσεις για το μέλλον. Είμαστε πλέον πλήρως επικεντρωμένοι στη σταθερότητα και στην ενδυνάμωση των ταλαντούχων ανθρώπων μας σε όλο τον σύλλογο, υπό την ηγεσία του Βινάι και της εκτελεστικής του ομάδας.



Δεν υπάρχουν αλλαγές στη δομή ιδιοκτησίας ή μετοχών του συλλόγου».