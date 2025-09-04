Ο Αμορίμ διοργανώνει ταξίδια με την Μάντσεστερ για να χτίσει χημεία

Η εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να προκαλεί απογοήτευση και ο Ρούμπεν Αμορίμ αναζητά τρόπους να «δέσει» καλύτερα τα αποδυτήρια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρεί πως η έλλειψη συνοχής μέσα στην ομάδα αποτελεί βασικό εμπόδιο για την πρόοδο των «Κόκκινων Διαβόλων».

Με δεδομένο ότι η Γιουνάιτεντ δεν έχει φέτος ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, προγραμματίζονται μεγάλα διαστήματα ξεκούρασης, ακόμη και οκτώ ημέρες, μεταξύ ορισμένων αγώνων της Premier League.

Ο Αμορίμ θέλει να εκμεταλλευτεί αυτά τα «παράθυρα» και να οργανώσει μικρής διάρκειας ταξίδια προετοιμασίας, ώστε οι παίκτες να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, εντός κι εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, οι προορισμοί που εξετάζονται είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και το Ντουμπάι. Στα μίνι καμπ οι ποδοσφαιριστές δεν θα περιορίζονται σε καθημερινές προπονήσεις στο Κάρινγκτον, αλλά θα ζουν εμπειρίες που θα τους φέρουν πιο κοντά, με στόχο να παρουσιάσουν στο χορτάρι μια πραγματική ομάδα.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ εμφανίζεται θετική στην υλοποίηση του πλάνου και αναμένεται να δώσει το τελικό «ναι» στον προπονητή της.