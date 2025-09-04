Σενάρια εκτός πραγματικότητας για τον Λουτσέσκου!

Νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου με την τεχνική ηγεσία της Αλ Τζαζίρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάνοντας λόγο για προχωρημένες επαφές και θετική διάθεση από την πλευρά του Ρουμάνου τεχνικού. Ποια είναι, όμως, η αλήθεια.

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων του Europa League και να μετρά δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει διαχρονικά ελκυστικό για ομάδες της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί επαφών με την Αλ Τζαζίρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παρά τις σχετικές αναφορές που κάνουν λόγο για θετική στάση του Λουτσέσκου απέναντι στο «πρότζεκτ» της ομάδας του Άμπου Ντάμπι, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική.

Άλλωστε και στο πρόσφατο παρελθόν, κάθε φορά που εμφανιζόταν «μνηστήρας», ο προπονητής του ΠΑΟΚ φρόντιζε να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στους ανθρώπους του Δικεφάλου.