Μπαπέ: «Δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε 60 παιχνίδια μέσα σε μία σεζόν»

O Kιλιάν Μπαπέ συνέντευξη Τύπου της εθνικής Γαλλίας ενόψει του αγώνα με την Ουκρανία, αναφέρθηκε στους πολλούς αγώνες που καλούνται πλέον να δώσουν οι ποδοσφαιριστές μέσα σε μία σεζόν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της εθνικής Γαλλίας ενόψει των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ουκρανία, αναφέρθηκε στο βεβαρημένο αγωνιστικό καλεντάρι των ποδοσφαιριστών σε όλες τις διοργανώσεις και ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ξεκούραση γι' αυτούς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε 60 παιχνίδια σε μία σεζόν. Δεν θυμάμαι να έχω δει παίκτη να παίζει 60 ματς στην καλύτερη δυνατή του απόδοση.

Για μένα είναι αδύνατο. Την περασμένη σεζόν, υπήρχε απόλυτη σύγχυση. Ο κόσμος έλεγε ότι ήταν λόγω του ιού. Απλώς πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο περισσότερο.

Είναι μια διαμάχη μεταξύ κωφών και μη. Δεν είναι θέμα αγώνων, αλλά μάλλον ανάρρωσης.

Είδα ομάδες να επιστρέφουν στις προπονήσεις ενώ ήμασταν ακόμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων».