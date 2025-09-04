Συγκλονίζει ο Μάριο Ζαρντέλ: «Θα μπορούσα να είμαι νεκρός»

Ο Μάριο Ζαρντέλ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους σέντερ φορ της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000.

Ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Πόρτο, της Σπόρτινγκ, της Γαλατάσαραϊ και φυσικά της Γκρέμιο, σηκώνοντας τίτλους, κατακτώντας διακρίσεις και σκοράροντας γκολ με ρυθμό που λίγοι μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Σήμερα, στα 51 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος θρύλος δίνει μια άλλη μάχη. Όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά στην καθημερινότητά του, απέναντι στον αλκοολισμό, την εξάρτηση από την κοκαΐνη και την κατάθλιψη. «Είναι σαν να σκοτώνεις ένα λιοντάρι κάθε μέρα», παραδέχεται ο ίδιος, μιλώντας ανοιχτά για την προσπάθειά του να μείνει «καθαρός» και να ξαναχτίσει τη ζωή του.

«Θα μπορούσα να είμαι νεκρός»

Ο Ζαρντέλ δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι οι καταχρήσεις κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της καριέρας του, οδηγώντας τον σε πρόωρη πτώση. Από το 2007, όταν έπαθε υπερβολική δόση, ξεκίνησε μια δύσκολη πορεία απεξάρτησης, γεμάτη πισωγυρίσματα αλλά και αποφασιστικότητα. «Η ζωή είναι πολύ όμορφη για να τη χαραμίζουμε με πράγματα που δεν αξίζουν», λέει σήμερα, δηλώνοντας ευγνώμων που είναι ζωντανός.

Η καθημερινότητά του στη Φορταλέζα περιλαμβάνει γυμναστική, σωστή διατροφή, αλλά και την εκκλησία, την οποία θεωρεί σύμμαχο στον αγώνα του. Παράλληλα, διατηρεί μια καφετέρια, ασχολείται με οικογενειακές επιχειρήσεις και συμμετέχει σε φιλανθρωπικούς ή επετειακούς αγώνες.

Από τα γήπεδα στην πολιτική και την τηλεόραση

Μετά το ποδόσφαιρο, ο Ζαρντέλ δοκίμασε την τύχη του και στην πολιτική, εκλεγόμενος βουλευτής στη Βραζιλία το 2014, ωστόσο η θητεία του τερματίστηκε με καθαίρεση λόγω σκανδάλων και κατηγοριών που, όπως υποστηρίζει, δεν ευσταθούν όλες.

Το 2022, συμμετείχε στο πορτογαλικό Big Brother Famosos, όπου μάλιστα έφτασε μέχρι τον τελικό, επιμένοντας ότι η εμπειρία αυτή τον βοήθησε να δείξει μια πιο «καθαρή» εικόνα του εαυτού του.

Ο ποδοσφαιριστής που έμαθε στον Κριστιάνο να κεφαλοφορεί

Η κληρονομιά του μέσα στα γήπεδα παραμένει ανεκτίμητη:

Δύο φορές Χρυσό Παπούτσι Ευρώπης (1999, 2002)

Πρώτος σκόρερ σε Λιμπερταδόρες και Champions League, μοναδικός Βραζιλιάνος με αυτό το επίτευγμα

415 γκολ σε 565 επίσημους αγώνες

Θρυλικές εμφανίσεις με Πόρτο (168 γκολ σε 175 ματς) και Σπόρτινγκ (67 γκολ σε 63 ματς).

Ο ίδιος θυμάται με χιούμορ την εποχή που καλούσε τον νεαρό τότε Κριστιάνο Ρονάλντο να του κάνει σέντρες στις προπονήσεις της Σπόρτινγκ, ώστε να τον διδάξει το μυστικό της κεφαλιάς. «Με το VAR θα είχα φτάσει σχεδόν τα χίλια γκολ», λέει γελώντας.

Ένα νέο ξεκίνημα

Σήμερα, ο Ζαρντέλ επενδύει σε μια νέα καριέρα, αυτή του ομιλητή κινήτρων. Μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες, μιλά σε νέους και αθλητές για τα μαθήματα ζωής που πήρε από τη φτώχεια, τη δόξα, αλλά και την πτώση. «Θα διηγηθώ όλη την ιστορία, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος, με χαρές και δυσκολίες. Θέλω να δώσω δύναμη μέσα από τη δική μου διαδρομή».

Ο «Super Mário» ξέρει ότι δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Μπορεί όμως να ελπίζει σε ένα διαφορετικό μέλλον, καθαρό, ισορροπημένο και γεμάτο πίστη. «Δεν μπορώ πια να κάνω λάθη. Ζω μια μέρα τη φορά και αυτό είναι το μεγαλύτερο γκολ που πρέπει να σκοράρω».