Αυτοψία στο προπονητικό κέντρο «Γ. Βαρδινογιάννης» μετά τη συνεδρίαση της ΕΕ της ΕΠΟ

Σήμερα, αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου «Γ. Βαρδινογιάννης».

Η επίσκεψη είχε ως στόχο τον συντονισμό των επόμενων βημάτων που αφορούν την καλύτερη αξιοποίηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με έμφαση στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του χώρου.

Παρόντες ήταν οι Μιχάλης Γκαγκάτσης, Κώστας Βρακάς, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Παπαδόπουλος, καθώς και στελέχη της Ομοσπονδίας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την τρέχουσα κατάσταση του προπονητικού κέντρου και συζήτησαν για τις επόμενες ενέργειες.

Η ΕΠΟ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση των υποδομών της, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων και την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα.