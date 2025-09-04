Συμπαίκτες στην ίδια ομάδα της Championship πατέρας και γιος!

Ο Τάιλερ Γιανγκ συμφώνησε με την Ίπσουϊτς, όπου θα είναι συμπαίκτης με τον πατέρα του, Άσλεϊ!

Στην Ίπσουϊτς σμίγει η οικογένεια Γιανγκ που φιλοδοξεί να γράψει ιστορία κάποια στιγμή μέσα στην σεζόν. Στις αρχές του καλοκαιριού ο 40χρονος Άσλεϊ Γιανγκ υπέγραψε στον αγγλικό σύλλογο και πλέον είναι συμπαίκτης με τον γιο του Τάιλερ, ο οποίος υπέγραψε στην Κ21 της Ίπσουϊτς.

Οι δυο τους βρέθηκαν και πέρσι στο ίδιο γήπεδο στον αγώνα κυπέλλου της Έβερτον με την Πίτερμπρο, ωστόσο δεν αγωνίστηκαν αφού ο Τάιλερ έμεινε σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης στον πάγκο, κάτι που έφερε δριμεία κριτική προς τον προπονητή του, Ντάνκαν Φέργκιουσον.