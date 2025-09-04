Τότεναμ: Ο Τελ μένει εκτός Champions League για χάρη του Κολό-Μουανί

Ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τον Ματάις Τελ στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τη League Phase του Champions League, παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή του κόστισε συνολικά 45 εκατ. ευρώ.

Ο Τελ είχε αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή της Τότεναμ επί εποχής Φρανκ, ωστόσο τη θέση του στη λίστα πήρε ο Ραντάλ Κολό-Μουανί, ο οποίος έρχεται δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν για αυτή τη σεζόν.

Ο 20χρονος Τελ είχε αρχικά αγωνιστεί στους Spurs με τη μορφή δανεισμού από τη Μπάγερν Μονάχου, με τους Λονδρέζους να καταβάλλουν 10 εκατ. ευρώ. Το καλοκαίρι η μεταγραφή έγινε μόνιμη μέχρι το 2031, με την Τότεναμ να πληρώνει επιπλέον 35 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τον Τελ, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν επίσης οι Μάντισον, Κουλουσέφσκι, Ντράγκουσιν και Μπισούμα.

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε τη λίστα της για τη φάση των ομίλων του Champions League μέσω επίσημης ανάρτησης στα social media.