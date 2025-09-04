ΑΕΛ: Νέα δερμάτινα καθίσματα για την εξέδρα VVIP στο AEL FC ARENA

Η ΑΕΛ Novibet προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της, εγκρίνοντας την τοποθέτηση 230 νέων δερμάτινων καθισμάτων στην εξέδρα των VVIP, με στόχο την βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων στις επίσημες θέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, η εργολαβία έχει ανατεθεί στον γνωστό επαγγελματία και φανατικό οπαδό της ομάδας, κ. Ζήση Παπακωνσταντίνου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την παράδοση των πρώτων 150 καθισμάτων πριν τον αγώνα της ΑΕΛ Novibet με την ΑΕΚ, ενώ η ολοκλήρωση όλων των καθισμάτων αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ολοκληρώνει τις εκτεταμένες βελτιώσεις που έχει υλοποιήσει η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet στο AEL FC ARENA για τη σεζόν 2025/26, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές και τις παροχές προς τους φιλάθλους των επίσημων θέσεων.