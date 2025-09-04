Η Ναύπακτος στο Δίκτυο Σχολών του Ολυμπιακού

Με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού γνωστοποίησε την έναρξη λειτουργίας Σχολής ποδοσφαίρου στην Ναύπακτο.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Σχολής στη Ναύπακτο. Η πόλη η οποία υποδέχτηκε με μεγάλη θέρμη τους ευρωπαϊκούς τίτλους του Ολυμπιακού, το UEFA Europa Conference League και το UEFA Youth League στο θρυλικό τουρ το καλοκαίρι του 2024, θα έχει πλέον τη δική της «ερυθρόλευκη» Σχολή ποδοσφαίρου.

Ο υπεύθυνος της Σχολής του Ολυμπιακού στη Ναύπακτο, Αλέξης Χαρακίδας, σε δήλωσή του τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά η Ακαδημία μας ΓΣΝ Ανεμογιάννης εντάσσεται στο Δίκτυο Σχολών ποδοσφαίρου Ολυμπιακού, του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας, σε μια χρονιά με ξεχωριστή σημασία. Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του, μια πορεία γεμάτη δόξα, αξίες και επιτυχίες που εμπνέουν γενιές φιλάθλων και αθλητών. Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές κατακτήσεις, με την ιστορική επιτυχία στο UEFA Conference League και τον θρίαμβο της ομάδας Νέων στο Youth League, αποτελούν κορυφαίες στιγμές που κάνουν όλους μας υπερήφανους και δείχνουν το δρόμο για το μέλλον. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να γαλουχηθούν με τις αρχές, τη φιλοσοφία και το όραμα του Ολυμπιακού, ώστε να ζήσουν το ποδόσφαιρο όχι μόνο ως άθλημα, αλλά και ως σχολείο ζωής».

Πληροφορίες

Ομάδα: ΓΣΝ Ανεμογιάννης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945463333

Διεύθυνση Γηπέδου: Παλαιόλακκα – Σκα 30300 Ναύπακτος

Επικεφαλής Σχολής: Αλέξης Χαρακίδας

Τεχνικό τιμ: Αλέξης Χαρακίδας, Αντώνης Γιαννόπουλος, Άγγελος Δούρος (προπονητής τερματοφυλάκων)».