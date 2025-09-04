Με οκτώ υποψηφιότητες ο Αύγουστος για το βραβείο «Παίκτης του Μήνα» στην Premier League

Η Premier League ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τον τίτλο του Player of the Month για τον Αύγουστο, με ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ομάδες και εθνικότητες να ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους.

Οι υποψήφιοι είναι:

Ρικάρντο Καλαφιόρι: Ο Ιταλός αμυντικός δείχνει εξαιρετική σταθερότητα στην άμυνα και συμβάλλει ενεργά στις επιθέσεις της ομάδας του.

Ούγκο Εκιτίκε: Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη αρχίσει να δικαιώνει τις προσδοκίες με τις κινήσεις και την ταχύτητά του στο επιθετικό τρίτο.

Τζακ Γκρίλις: Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρήκε την χαμένη του αίγλη και δείχνει την κλάση του με δημιουργίες και ασίστ που κάνουν τη διαφορά.

Μαρκ Γκουέχι: Ο αμυντικός έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στην άμυνα της ομάδας του, προσφέροντας σταθερότητα και ασφάλεια.

Έρλινγκ Χάαλαντ: Ο Νορβηγός σέντερ φορ συνεχίζει να τρομοκρατεί τις άμυνες με την ασταμάτητη ενέργειά του.

Ζοάο Πέδρο: Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ξεχωρίζει με την τεχνική του και την ικανότητά του να σκοράρει σε κρίσιμες στιγμές.

Αντουάν Σεμένιο: Ο Γκανέζος εξτρέμ εντυπωσιάζει με την ταχύτητα και την επιθετική του απειλή, δημιουργώντας προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Ντομινίκ Σζομπόσλαϊ: Ο Ούγγρος χαφ ξεχωρίζει με τη δημιουργικότητα, τις ακριβείς μεταβιβάσεις και την ικανότητά του να καθοδηγεί το παιχνίδι της ομάδας του.

Κάθε υποψήφιος έχει δείξει εξαιρετική φόρμα, αλλά η επιλογή του Player of the Month θα κριθεί από το πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του στις νίκες της ομάδας του και στις ατομικές του επιδόσεις.