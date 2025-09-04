Με οκτώ υποψηφιότητες ο Αύγουστος για το βραβείο «Παίκτης του Μήνα» στην Premier League

Οι υποψήφιοι είναι:
Ρικάρντο Καλαφιόρι: Ο Ιταλός αμυντικός δείχνει εξαιρετική σταθερότητα στην άμυνα και συμβάλλει ενεργά στις επιθέσεις της ομάδας του.
Ούγκο Εκιτίκε: Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη αρχίσει να δικαιώνει τις προσδοκίες με τις κινήσεις και την ταχύτητά του στο επιθετικό τρίτο.
Τζακ Γκρίλις: Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρήκε την χαμένη του αίγλη και δείχνει την κλάση του με δημιουργίες και ασίστ που κάνουν τη διαφορά.
Μαρκ Γκουέχι: Ο αμυντικός έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στην άμυνα της ομάδας του, προσφέροντας σταθερότητα και ασφάλεια.
Έρλινγκ Χάαλαντ: Ο Νορβηγός σέντερ φορ συνεχίζει να τρομοκρατεί τις άμυνες με την ασταμάτητη ενέργειά του.
Ζοάο Πέδρο: Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ξεχωρίζει με την τεχνική του και την ικανότητά του να σκοράρει σε κρίσιμες στιγμές.
Αντουάν Σεμένιο: Ο Γκανέζος εξτρέμ εντυπωσιάζει με την ταχύτητα και την επιθετική του απειλή, δημιουργώντας προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.
Ντομινίκ Σζομπόσλαϊ: Ο Ούγγρος χαφ ξεχωρίζει με τη δημιουργικότητα, τις ακριβείς μεταβιβάσεις και την ικανότητά του να καθοδηγεί το παιχνίδι της ομάδας του.
Κάθε υποψήφιος έχει δείξει εξαιρετική φόρμα, αλλά η επιλογή του Player of the Month θα κριθεί από το πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του στις νίκες της ομάδας του και στις ατομικές του επιδόσεις.