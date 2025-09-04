Tιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ: Κλειστό ξανά το πέταλο στο ματς με την Αμπερντίν!

Νέα τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ, με την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κλείνει ξανά το πέταλο της OPAP Arena για ένα παιχνίδι.

Η UEFA ανακοίνωσε νέα τιμωρία για την ΑΕΚ λόγω παραβιάσεων από τους οπαδούς της Ένωσης στο εντός έδρας παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία ενεργοποίησε την σε αναστολή ποινή που είχε επιβληθεί στην ΑΕΚ και κλείνει τις θύρες 19-21-23-25 για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Αυτό σημαίνει ότι στο ματς με την Αμπερντίν στις 23 Οκτωβρίου το κάτω διάζωμα στο πέταλο προς το Άλσος θα είναι κλειστό.

Επιπλέον επιβάλει συνολικό πρόστιμο στην ΑΕΚ ύψους 86.000 ευρώ (30.000 για καπνογόνα, 18.000 για κλειστούς διαδρόμους, 18.000 για λέιζερ, 17.500 για συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και 2.500 για είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο).

Τέλος η Ένωση τιμωρείται με μια ακόμα αγωνιστική με κλειστές τις θύρες 19-21-23-25 αλλά η συγκεκριμένη ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για τα δύο επόμενο χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι στο επόμενο παράπτωμα θα ενεργοποιηθεί η ποινή και θα κλείσει και πάλι το κάτω διάζωμα στο πέταλο.