Ο Γκάκπο αποκάλυψε πως η Μπάγερν ήθελε να τον αρπάξει από την Λίβερπουλ

Ο Κόντι Γκάκπο επιβεβαίωσε ότι η Μπάγερν Μονάχου έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ολλανδός επιθετικός αποφάσισε να παραμείνει πιστός στη Λίβερπουλ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Άνφιλντ μέχρι και μετά το 2028.

«Αν το μέλλον είναι αβέβαιο, τότε όλα γίνονται πολύ δύσκολα», τόνισε ο Γκάκπο, αναφερόμενος στην πολυπλοκότητα και το άγχος που φέρνει μια έντονη μεταγραφική περίοδος. «Αν και υπήρχε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, το σημαντικό είναι να αισθάνεσαι καλά στον δικό σου σύλλογο».

Η Μπάγερν, που αναζητούσε επιθετική ενίσχυση μετά την αποτυχία να αποκτήσει τον Φλόριαν Βίρτς, τελικά στράφηκε στον Λουίς Ντίας, ο οποίος μεταγράφηκε στη γερμανική ομάδα στα τέλη Ιουλίου. Ο Γκάκπο αποκάλυψε ότι οι διαπραγματεύσεις για το νέο του συμβόλαιο κράτησαν περίπου έναν χρόνο, μια διαδικασία που απαιτούσε υπομονή και συνέπεια.

Ο Ολλανδό δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη σταθερότητα που του προσφέρει η Λίβερπουλ, παρά την πίεση και το ενδιαφέρον από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. «Μια μεταγραφική περίοδος μπορεί να είναι χαοτική και αγχωτική, αλλά το σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις και να παραμένεις συγκεντρωμένος», κατέληξε.