Οι οπαδοί της Γκρίμσμπι θα μποϊκοτάρουν φαγητό και ποτό στο Χίλσμπορο

Οι οπαδοί της Γκρίμσμπι ενθαρρύνονται να δείξουν αλληλεγγύη στους φιλάθλους της Σέφιλντ Γουένσντεϊ και να μποϊκοτάρουν την αγορά φαγητού και ποτού στο Χίλσμπορο κατά τη διάρκεια του αγώνα Carabao Cup στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα των οπαδών της Σέφιλντ Γουένσντεϊ έχει ζητήσει από τους φιλάθλους της να απέχουν από τον αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ιδιοκτησία του συλλόγου από τον Dejphon Chansiri.

Μετά τη νίκη της Γκρίμσμπι επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα πέναλτι στον δεύτερο γύρο, η ομάδα ταξιδεύει στο Νότιο Γιορκσάιρ για να αντιμετωπίσει τους Ουλς, και οι Mariners Trust έχουν κληθεί να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία των οπαδών της Σέφιλντ.

«Σε ένδειξη αλληλεγγύης, οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν ενθαρρύνονται να μην αγοράσουν ποτά, πίτες ή άλλα προϊόντα εντός του γηπέδου», αναφέρει η ανακοίνωση των Mariners Trust. «Επιπλέον, προτείνεται να φορέσουν τη φανέλα της περσινής σεζόν, ώστε να δείξουν υποστήριξη στην καμπάνια των φίλων της Γουένσντεϊ με τα μαύρα και χρυσά χρώματα.

Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ανήκουν στις κοινότητές τους και πρέπει να προστατεύονται από κακή ιδιοκτησία και διαχείριση», προσθέτει η ανακοίνωση.