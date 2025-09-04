MENU
Οριστικό: Συμφωνία με Χιμένεθ - Αύριο στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη - Προφορική συμφωνία με τον Ισπανό, ο οποίος έρχεται άμεσα για υπογραφές

Όπως διαβάσατε και νωρίτερα από το SDNA.gr ο Μανόλο Χιμένεθ διατηρούσε το προβάδισμα για τη θέση το προπονητή στον Άρη.

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε πως υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία με τον Ισπανό και αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τα τυπικά, αποτελώντας επιλογή Ρέγιες, ο οποίος έκρινε πως την δεδομένη χρονική στιγμή και με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα ήταν η καλύτερη λύση. 

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρίσκεται σε άδεια και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την λύση του συμβολαίου του.

 

