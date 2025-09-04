Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού (pics)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές της ομάδας που θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Οι Πειραιώτες δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτό το σαββατακύριακο, λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός μετρά συνολικά 10 διεθνείς ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα τους Χρήστο Μουζακίτη, Παναγιώτη Ρέτσο και Κωνσταντή Τζολάκη στην Εθνική Ανδρών της χώρας μας, όπως και τους νεαρούς Νίκο Μπότη, Αλέξη Καλογερόπουλο, Αργύρη Λιατσικούρα και Σταύρο Πνευμονίδη με την Εθνική Ελπίδων.

Οι τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές που εκπροσωπούν τους «ερυθρόλευκους» με τις εθνικές τους ομάδας είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο, ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι με την Νιγηρία και ο Μέχντι Ταρέμι με την εθνική ομάδα του Ιράν.