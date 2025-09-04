Βλάχοβιτς: Στο «τραπέζι» η επέκταση συμβολαίου στη Γιουβέντους

Η Γιουβέντους δεν έχει αποκλείσει ακόμη το ενδεχόμενο να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντούσαν Βλάχοβιτς, παρά το γεγονός ότι η καλοκαιρινή μεταγραφή του σε άλλη ομάδα δεν ολοκληρώθηκε.

Ο Σέρβος επιθετικός βρίσκεται πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και από τον Ιανουάριο θα μπορεί να υπογράψει προ-συμβόλαιο με άλλη ομάδα.

Η «Γηραιά Κυρία» είχε επενδύσει 70 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους, στην απόκτησή του το 2022 και τώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να τον χάσει χωρίς ανταλλάγματα.

Παρά τις φήμες για αποχώρηση, ο Βλάχοβιτς παραμένει στο Τορίνο και παλεύει για τη θέση του υπό την καθοδήγηση του Ίγκορ Τούντουρ. Μέχρι στιγμής μετρά δύο γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις στη Serie A, και τα δύο μάλιστα ως αλλαγή.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Γιουβέντους δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολαίου. Σε περίπτωση ανανέωσης, η ομάδα θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα το υψηλό συμβόλαιο του Βλάχοβιτς και να μειώσει τον κίνδυνο να τον χάσει δωρεάν σε έναν άμεσο ανταγωνιστή στη Serie A.

Η παραμονή ή η ανανέωση του Βλάχοβιτς αναμένεται να καθορίσει σημαντικά τη στρατηγική της Γιουβέντους στη μεταγραφική αγορά των επόμενων μηνών.