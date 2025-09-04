Σύλληψη οπαδού στο Ντέρμπισιρ για ρατσιστικά σχόλια σε βάρος της Τζες Κάρτερ

Δεύτερος άνδρας συνελήφθη για την αποστολή διαδικτυακών ρατσιστικών σχολίων προς την αμυντικό της Αγγλίας, Τζες Κάρτερ, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών.

Πρόκειται για έναν 30χρονο από το Ρίπλεϊ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η σύλληψή του ακολούθησε εκείνη ενός 59χρονου από το Γκρέιτ Χάργουντ και αποτελεί μέρος έρευνας της Μονάδας Αστυνόμευσης Ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με εταιρείες κοινωνικών μέσων.

Η Κάρτερ είχε αποκαλύψει ότι η ψυχολογική επίδραση της κακοποίησης την έκανε να νιώσει «φοβισμένη» πριν από τον τελικό του Euro, που η Αγγλία κέρδισε στα πέναλτι. Αξιωματικοί της αστυνομίας τονίζουν ότι η διαδικτυακή κακοποίηση είναι ισοδύναμη με την προσωπική και ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.