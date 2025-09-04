Παναθηναϊκός: Προπονήσεων συνέχεια χωρίς τους διεθνείς στο Κορωπί

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Κορωπί, με όλους τους διεθνείς φυσικά να απουσιάζουν.

Το «Τριφύλλι» συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει του... μαραθωνίου που ακολουθεί έως το φινάλε του έτους, με τον Ρουί Βιτόρια να δίνει έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Φυσικά ο Πορτογάλος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες αυτές τις ημέρες, αφού όλοι οι διεθνείς έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες και δεν βρίσκονται στο Κορωπί.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι. Απουσίαζαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Μπρέγκου, Φικάι».