Καρέτσας: Στο Top-10 σε τρεξίματα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!  

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δέκα ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα τρεξίματα στα οκτώ κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με νέα έρευνα του CIES Football Observatory.

Ο 17χρονος Έλληνας μέσος της Γκενκ διανύει κατά μέσο όρο 11,82 χιλιόμετρα ανά 90 λεπτά, επίδοση που τον κατατάσσει στην 9η θέση της σχετικής λίστας. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το μεγάλο του όπλο θεωρείται η τεχνική του και όχι απαραίτητα η φυσική του αντοχή.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε δεδομένα της πλατφόρμας Skillcorner, η οποία καταγράφει με ακρίβεια δείκτες φυσικής κατάστασης, όπως τρεξίματα και σπριντ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Αλεκσάνταρ Πάβλοβιτς της Μπάγερν Μονάχου με 12,13 χλμ., ακολουθεί ο Αντριέν Τομασόν της Λανς με 11,94 χλμ., ενώ τρίτος είναι ο Βίκτορ Φρόχολντ της Πόρτο με 11,93 χλμ.

Η συγκεκριμένη κατάταξη αφορά ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τουλάχιστον δέκα παιχνίδια και έχουν ξεπεράσει τα 900 λεπτά συμμετοχής.