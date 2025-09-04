Χωρίς Σκαμάκα η Ιταλία με Εσθονία και Ισραήλ

Μία λύση λιγότερη θα έχει στην επιθετική γραμμή του ο Τζενάρο Γκατούζο, στα ματς της εθνικής Ιταλίας με Εσθονία και Ισραήλ, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της χώρας, ο Τζιανλούκα Σκαμάκα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και αποκλείστηκε από την αποστολή, μία ημέρα πριν την αναμέτρηση με την Εσθονία στο Μπέργκαμο. Ο επιθετικός της Αταλάντα, που μετράει 20 συμμετοχές και ένα γκολ στη «σκουάντρα ατζούρα», έχασε σχεδόν όλη την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο, αλλά επανήλθε στο ξεκίνημα της νέας περιόδου και μάλιστα σκόραρε στην πρεμιέρα της Serie A, στο 1-1 με τη Ρόμα.

Ο Γκατούζο, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας αύριο (5/9), δεν κάλεσε αντικαταστάτη του Σκαμάκα. Μετά το παιχνίδι με την Εσθονία, οι «ατζούρι» θα ταξιδέψουν στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας για την αναμέτρηση με το Ισραήλ (8/9).

Η Ιταλία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ με βαριά ήττα 3-0 από τη Νορβηγία στο Όσλο. Στη συνέχεια νίκησε 2-0 τη Μολδαβία, στο «κύκνειο άσμα» του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της, και πλέον δεν έχει περιθώρια νέων απωλειών, καθώς βρίσκεται εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του ομίλου Νορβηγία, από την οποία έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.