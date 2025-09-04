Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του έτους

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Ολυμπιακός έμαθε το πλήρες πρόγραμμα του μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτής.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έμαθαν το πλήρες πρόγραμμα τους μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο είναι αρκετά βεβαρημένο όπως αναμενόταν με υποχρεώσεις σε Stoiximan Super League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και φυσικά στην League Phase του Champions League. Αυτά είναι τα 23 παιχνίδια που θα δώσει συνολικά ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις που θα λάβει μέρος μέχρι το τέλος του 2025.

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Σεπτέμβριο:

13-14 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Πάφος Champions League

20-21 Σεπτεμβρίου: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

23-25 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR Κύπελλο Ελλάδας Betsson

27-28 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Champions League

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Οκτώβριο:

1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός Champions League

4-5 Οκτωβρίου: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

18-19 Οκτωβρίου: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Champions League

25-26 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός – ΑΕΚ Stoiximan Super League

28-30 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός – Βόλος Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Νοέμβριο:

1-2 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Άρης Stoiximan Super League

4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν Champions League

8-9 Νοεμβρίου: Κηφισιά – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

22-23 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ατρόμητος Stoiximan Super League

26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Champions League

29-30 Νοεμβρίου: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Δεκέμβριο:

2-4 Δεκεμβρίου: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson

6-7 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός Champions League

13-14 Δεκεμβρίου: Άρης – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

16-18 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας Betsson

20-21 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – Κηφισιά Stoiximan Super League