Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του έτους

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έμαθαν το πλήρες πρόγραμμα τους μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο είναι αρκετά βεβαρημένο όπως αναμενόταν με υποχρεώσεις σε Stoiximan Super League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και φυσικά στην League Phase του Champions League. Αυτά είναι τα 23 παιχνίδια που θα δώσει συνολικά ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις που θα λάβει μέρος μέχρι το τέλος του 2025.
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Σεπτέμβριο:
13-14 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Πάφος Champions League
20-21 Σεπτεμβρίου: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
23-25 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR Κύπελλο Ελλάδας Betsson
27-28 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Champions League
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Οκτώβριο:
1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός Champions League
4-5 Οκτωβρίου: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
18-19 Οκτωβρίου: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Champions League
25-26 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός – ΑΕΚ Stoiximan Super League
28-30 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός – Βόλος Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Νοέμβριο:
1-2 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Άρης Stoiximan Super League
4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν Champions League
8-9 Νοεμβρίου: Κηφισιά – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
22-23 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ατρόμητος Stoiximan Super League
26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Champions League
29-30 Νοεμβρίου: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον Δεκέμβριο:
2-4 Δεκεμβρίου: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson
6-7 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League
9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός Champions League
13-14 Δεκεμβρίου: Άρης – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
16-18 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας Betsson
20-21 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – Κηφισιά Stoiximan Super League