Παναθηναϊκός: «Καυτό» πρόγραμμα με 23 παιχνίδια μέχρι το τέλος του 2025

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα... βουνό μετά την διακοπή, αφού έως το τέλος του 2025 θα κληθεί να δώσει 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Το «Τριφύλλι» ολοκλήρωσε -εκτός μεγάλου απροόπτου- τις μεταγραφές του και πλέον ο Ρουί Βιτόρια καλείται να εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής για να «δέσει» ακόμα περισσότερο την ομάδα του, μιας και στην συνέχεια ακολουθεί ένας πραγματικός... μαραθώνιος μέχρι το φινάλε του έτους.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν να δώσουν 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα ντέρμπι του Πρωταθλήματος, τα παιχνίδια που θα καθορίσουν τις βλέψεις του στην Ευρώπη αλλά και οι αναμετρήσεις για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ανά διαστήματα υπάρχουν συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια (πχ Ατρόμητος, Βόλος, Μάλμε μέσα σε μια εβδομάδα), κομβικά ντέρμπι αμέσως μετά από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις (Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μετά το εκτός έδρας ματς με την Μάλμε, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ μετά το εντός έδρας ματς με την Στουρμ Γκρατς) και γενικά δημιουργείται μια δύσκολη συνθήκη για το «Τριφύλλι».

Τα αποτελέσματα που θα έχουν οι «πράσινοι» μέχρι το τέλος του έτους θα δείξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιες είναι οι ρεαλιστικές βλέψεις της ομάδας σε κάθε διοργάνωση.

Αναλυτικά το «πράσινο» πρόγραμμα:

13-14/9: Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

16-18/9: Παναθηναϊκός - Athens Kallithea (Κύπελλο)

20-21/9: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (Stoiximan Super League)

25/9: Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός (Europa League)

27-28/9: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

2/10: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Europa League)

4-5/10: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (Stoiximan Super League)

18-19/10: Άρης - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

23/10: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (Europa League)

25-26/10: Παναθηναϊκός - Asteras AKTOR (Stoiximan Super League)

28-30/10: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

1-2/11: Βόλος - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

6/11: Μάλμε - Παναθηναϊκός (Europa League)

8-9/11: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)

22-23/11: Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

27/11: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς (Europa League)

29-30/11: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (Stoiximan Super League)

2-4/12: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Κύπελλο)

6-7/11: ΑΕΛ - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

11/12: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (Europa League)

13-14/12: Παναθηναϊκός - Βόλος (Stoiximan Super League)

16-18/12: Καβάλα - Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

20-21/12: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

*Οι αγώνες του Πρωταθλήματος δεν έχουν οριστεί ακόμα, για αυτό δεν αναγράφεται συγκεκριμένη ημερομηνία.