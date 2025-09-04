Αγώνας δρόμου για το Παγκρήτιο: Τι αναφέρουν στην Κρήτη για το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Οι εργασίες αναβάθμισης του Παγκρήτιου Σταδίου συνεχίζονται, με τους ιθύνοντες να κάνουν «αγώνα» δρόμου ενόψει του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ της επόμενης εβδομάδας - Ποιο είναι το Plan B των Κρητικών

Ο ΟΦΗ θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του τη φετινή σεζόν απέναντι στον Δικέφαλο για την 3η αγωνιστική της Super League, μετά την «μετακόμισή» του στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των Κρητικών, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας neakriti.gr, υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει η έδρα του αγώνα.

Μπορεί οι Κρητικοί να κάνουν «αγώνα» δρόμου για τα βελτιωτικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε καλό στάδιο, παρόλα αυτά ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Σε ότι αφορά τα αποδυτήρια, τα τουρνικέ και τις κάμερες, η πρόοδος είναι πολύ σημαντική. Το «στοίχημα» αφορά τον χλοοτάπητα του Σταδίου, όπου όλα έχουν γίνει όπως προβλέπει η διαδικασία και οι προδιαγραφές. Το ζητούμενο για τους ιθύνοντες, είναι να υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα στον τελικό έλεγχο από την λίγκα, ώστε να μην χρειαστεί κάποιο… plan b.

Ποιο είναι όμως το plan b; Είτε «μεταφορά» του αγώνα στην Αθήνα, είτε, κάτι που φαντάζει πιο πιθανό, να… αντιστραφούν οι έδρες και να γίνει το πρώτο ματς των δύο ομάδων στην Τούμπα, όπως είχε συμβεί για τον ΠΑΟΚ και απέναντι στον Πανσερραϊκό τα προηγούμενα χρόνια.