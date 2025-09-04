Πρώτο «δείγμα» θετικό για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού

Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, έδωσε η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού.

Την Τετάρτη (3/9) το βράδυ, τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετώπισαν τον ΑΟ Ζωή στα Μελίσσια, στο πρώτο «τεστ» προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν και επικράτησαν με 5-0, με γκολ των Λόγου, Γιάννου, Βενιαμίν (2) και Δημητρίου.

Στο ιστορικό πρώτο φιλικό στα Μελίσσια, οι «ερυθρόλευκες», μετά τις καθημερινές προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, «ξεμούδιασαν» κόντρα στην ομάδα της Πεντέλης και πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση σε δύο 30λεπτα ημίχρονα, «στέλνοντας» θετικά «μηνύματα» ενόψει της νέας σεζόν.

Την Κυριακή (7/9) στις 18:00, ο Ολυμπιακός θα δώσει το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του για τη νέα χρονιά, με αντίπαλο τον ΠΑΣ Αθηνών στο γήπεδο Δήμου Δραπετσώνας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αναστάσιος Φλέγγας): Μούγιου, Σιβούδη, Μαντζακοπούλου, Μισιρλή, Βαλκάνη, Πελεκούδα, Ματζάνα, Ξυλούρη, Λόγου, Ιωαννίδη, Δημητρίου, Φεγγούλη, Γιάννου, Βενιαμίν, Μυλωνά, Τρυγούτη, Σιαπλαούρα, Τζανή.