Πελίστρι: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό - Αποκτώ πολύτιμη εμπειρία»

Ο Φακούντο Πελίστρι αναφέρθηκε στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας ευτυχισμένος στην Ελλάδα.

Ο Φακούντο Πελίστρι εκπροσώπησε τους παίκτες της εθνικής Ουρουγουάης και μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με το Περού την Παρασκευή (5/9) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αναφέρθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό.

«Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό. Αποκτώ πολύτιμη εμπειρία εκεί, και το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Όταν ένας παίκτης αποκτά εμπειρία, είναι πάντα καλό, και αυτό βοηθάει όταν εντάσσεται στην εθνική ομάδα.

Από την πλευρά μου, θα προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά μου: παίζοντας ως εξτρέμ, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά μου, με το να προσπαθώ να ελευθερώνομαι και επίσης να συμβάλλω στην άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 23χρονος άσος.

