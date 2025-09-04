ΠΑΟΚ Β: Η «δύσκολη» αρχή και η... παραμονή στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ Β μπαίνει στα... βαθιά στη Super League 2, καθώς αντιμετωπίζει στις δύο πρώτες «στροφές» δύο εκ των φαβορί για την κορυφή.

Δέκα ημέρες έμειναν για... σέντρα στη Super League 2, με την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου να γνωρίζει πλέον το «καλεντάρι» της, μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ένα απαιτητικό πρόγραμμα με τον ΠΑΟΚ Β να μπαίνει στα... βαθιά με το... καλημέρα. Το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτέμβρη ο Δικέφαλος θα ταξιδέψει στο Βόλο να αντιμετωπίσει την τοπική Νίκη, η οποία έχει ενισχυθεί κατακόρυφα και στοχεύει στα πλέι οφ 1-4 με σκοπό την άνοδο.

Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β στο γήπεδο της Καλαμαριάς θα γίνει με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία παρότι νεοφώτιστη μοιάζει εκ των φαβορί -όπως και η Νίκη- για τα πλέι οφ ανόδου.

Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου οι παίκτες του Καραγεωργίου έχουν να ταξιδέψουν σε Γιάννενα και Καβάλα, ενώ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα... παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα συμβεί γιατί οι «ασπρόμαυροι» από την 6η έως την 10η αγωνιστική, καλούνται να δώσουν τρία εντός έδρας παιχνίδια και δύο εκτός, απέναντι σε Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο και με Μακεδονικό στην Ευκαρπία.

Την προσεχή Κυριακή (7/9), ο ΠΑΟΚ δίνει την... πρόβα τζενεράλε απέναντι στον Καμπανιακό στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, με το οποίο θα ολοκληρωθούν τα φετινά «ασπρόμαυρα» φιλικά προετοιμασίας.