Ηλιούπολη: Νέος προπονητής ο Γκουτσίδης

Ο Παναγιώτης Γκουτσίδης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ηλιούπολης, μετά το αιφνίδιο διαζύγιο με τον Μάρκο Στεφανίδη.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Παναγιώτη Γκουτσίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο έμπειρος τεχνικός, διαθέτει μεγάλη εμπειρία, ενώ στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο της ΑΕΛ και της Νίκης Βόλου. Ο κύριος Γκουτσίδης, θα πλαισιώνεται από το εξής τεχνικό επιτελείο, το οποίο αποτελείται από τον γυμναστή Γιώργο Κουδούνη, τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Σίτο και τον φυσιοθεραπευτή Θανάση Μάνικα.

Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Γκουτσίδη στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.