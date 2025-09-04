ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές που γίνονται… τρίποντα με την «υπογραφή» Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ όταν τα βρίσκει... σκούρα, έχει τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αλλάζει το... μομέντουμ με τις αλλαγές του, οι οποίες έχουν δώσει τρεις νίκες στα έξι πρώτα παιχνίδια.

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά καλοκαίρια ολοκληρώθηκε για τον Δικέφαλο, ο οποίος μπορεί να μην έπιασε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης σε όλα τα παιχνίδια, παρόλα αυτά πήρε το... απόλυτο.

Την «αρχή» έκανε ο Μαντί Καμαρά στη σειρά των αγώνων με τη Βόλφσμπεργκερ. Μία σειρά που έμοιαζε να κρίνεται στις λεπτομέρειες και στο γκολ. Ένα γκολ που ήρθε από τον Αφρικανό μέσο που πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα και με μία «ζωγραφιά» έδωσε τη νίκη-πρόκριση στον ΠΑΟΚ μέσα στην Αυστρία.

«Μιλώντας» Ελληνικά, ο Δικέφαλος μέτρησε το 2/2 νίκες με το ίδιο σκορ. Το 1-0 αποδεικνύει πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου τα βρήκε...σκούρα, παρόλα αυτά ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν εκεί. Με καίριες επεμβάσεις άλλαξε το «μομέντουμ» σε δύο αγώνες που έμοιαζαν να... στραβώνουν.

Απέναντι στην ΑΕΛ, στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να δημιουργήσει. Στο ημίχρονο ο Λουτσέσκου πέρασε τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ αντί του Δημήτρη Χατσίδη, με τον Βούλγαρο εξτρέμ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα να τον βγάζει «ασπροπρόσωπο». 1-0 με τον Ντεσπόντοφ σκόρερ και τρεις υπερπολύτιμοι βαθμοί στην... τσέπη.

Ματς-καρμπόν και απέναντι στον Ατρόμητο. Ένας ΠΑΟΚ που έκανε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν έβρισκε τη «λύση» στον γρίφο των φιλοξενούμενων. Ο Ρουμάνος τεχνικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Τάισον-Πέλκα νωρίς, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.

Ο Έλληνας διεθνής αυτή τη φορά ήταν ο σκόρερ, στο 73΄δίνοντας ένα τρίποντο που μακροπρόθεσμα θα αποδειχθεί από... χρυσάφι. Τρεις αλλαγές, τρία διαφορετικά πρόσωπα και τρεις πολύτιμες νίκες δια... χειρός Ραζβάν Λουτσέσκου.