Πατουλίδης: Το νέο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας μετά τους Ζαφείρη και Καρέτσα! (vids)

To SDNA γράφει τον 23χρονο γεννημένο στο Βέλγιο, εξτρέμ της Σάντεφιορντ Έβαν Πατουλίδη, ο οποίος κάνει «θραύση» στο νορβηγικό πρωτάθλημα (4 γκολ & 7 ασίστ σε 18 ματς). Οπαδός του ΠΑΟΚ, ανιψιός της Βούλας Πατουλίδου και υπό προϋποθέσεις μια ακόμη λύση για την Εθνική!

Ο Έβαν (Ευάγγελος) Πατουλίδης είναι ο παίκτης-αποκάλυψη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας έχοντας καταγράψει 4 γκολ και 7 ασίστ με την Σάντεφιορντ σε 18 ματς πρωταθλήματος.



Ο 23χρονος αριστεροποδαρος δεξιός εξτρεμ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Άντερλεχτ όπου παρέμεινε για μια δεκαετία έχοντας για συμπαίκτη τον Ζερεμί Ντόκου της Μάντσεστερ Σίτι.

Σε ηλικία 16 ετών μετακινήθηκε στη Σταντάρ Λιέγης όπου παρέμεινε για 2,5 σεζόν. Τελικά πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στην Οστάνδη (29/11/2020), ενώ το καλοκαίρι του 2021 αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Βελγίου για λογαριασμό της ολλανδικής Ντεν Μπος (26 συμ./4 γκολ/1 ασίστ) με την μορφή δανεισμού.

Ακολούθησε η φινλανδική Χάκα όπου ήρθε η αγωνιστική «έκρηξη» του (21 συμ./7 γκολ/3 ασίστ), με τον Πατουλίδη από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν μεταπήδησε στη Σάντεφιορντ να ανεβάσει κατακόρυφα τις ποδοσφαιρικές μετοχές του.



Ο ίδιος δεν κρύβει την αυτοπεποίθησή του: «Είμαι γρήγορος, θεωρώ πως διαθέτω καλή πάσα, τεχνική, μπορώ να δώσω ασίστ και να σκοράρω. Εϊμαι αριστεροπόδαρος. Αρχικά έπαιζα ως 10άρι, όμως τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκα στη θέση του εξτρέμ παίζοντας περισσότερο από δεξιά», τόνισε ο ελληνικής καταγωγής άσος, ο οποίος δηλώνει ακραιφνής υποστηρικτής του ΠΑΟΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2013 ο Πατουλίδης, ο οποίος είναι ανιψιός της χρυσής ολυμπιονίκη Βούλας Πατουλίδου, βρέθηκε στα «ραντάρ» κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.



Η Μπαρτσελόνα του πρόσφερε θέση στη θρυλική «Μασία», την πιο διάσημη ακαδημία του πλανήτη. Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει στο Βέλγιο. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε και η πρόσκληση της Μάντσεστερ Σίτι για προπονήσεις, μια ένδειξη πως το ταλέντο του δεν περνούσε απαρατήρητο.



Δείτε το εκπληκτικό γκολ του Έβαν (Ευάγγελου) Πατουλίδη κόντρα στην Σάρπσμποργκ (0'36'').