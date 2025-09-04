Εθνική Πολωνίας: Η αλλαγή συστήματος και οι εμφανίσεις στον ΠΑΟΚ, δίνουν «προβάδισμα» στον Κεντζιόρα

Ο Τόμας Κεντζιόρα ετοιμάζεται να πάρει φανέλα βασικού στον σημερινό (4/9 21:45) «τελικό» της Πολωνίας απέναντι στην Ολλανδία, λόγω των τελευταίων του εμφανίσεων με τον ΠΑΟΚ, αλλά και της αλλαγής συστήματος του νέου ομοσπονδιακού προπονητή.

Οι Πολωνοί δίνουν τον πιο «κρίσιμο», μέχρι τον επόμενο, αγώνα στα προκριματικά του Μουντιάλ, στο Ρότερνταμ απέναντι στους «Οράνιε».

Στα ΜΜΕ της Πολωνίας έχει «διαρρεύσει» η πιθανή ενδεκάδα του Γιαν Ούρμπαν, ο οποίος θα κάνει το «ντεμπούτο» του ως ομοσπονδιακός προπονητής. Ο 63χρονος Πολωνός φαίνεται να αφήνει στην «άκρη» το σύστημα με τρεις στην άμυνα που έπαιζαν τα τελευταία χρόνια οι Πολωνοί, επιστρατεύοντας το «κλασσικό» 4-2-3-1, κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά στην περίπτωση του «ασπρόμαυρου» Κεντζιόρα.

Παράλληλα, στις κλήσεις της Πολωνίας δεν υπάρχει κανένας «καθαρός» αριστερός μπακ, θέση που αναμένεται να καλύψει ο κεντρικός αμυντικός Κίβιορ. Στα στόπερ το δίδυμο Μπέντναρεκ-Κεντζιόρα φαντάζει το επικρατέστερο, καθώς και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί προέρχονται από εξαιρετικές εμφανίσεις με Πόρτο και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Μία... δικαίωση για τον κεντρικό αμυντικό του Δικεφάλου, ο οποίος μετά από σχεδόν δύο χρόνια θα φορέσει τη φανέλα με το Εθνόσημο σε μία σημαντική στιγμή για την καριέρα του.