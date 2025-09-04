Συναγερμός με Ντεσπόντοφ - Επιστρέφει Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε από τη χθεσινή (3/9) προπόνηση της Εθνικής Βουλγαρίας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ του ΠΑΟΚ.

Αν και είχε ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού, κάνοντας και σχετικές δηλώσεις πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εν τέλει τα νέα που ήρθαν εχθές από την Εθνική Βουλγαρίας για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ σήμαναν συναγερμό!

Βάσει της ενημέρωσης που είχαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο έμπειρος εξτρέμ αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο.

Και ως εκ τούτου θα χάσει τη σπουδαία συνάντηση της Βουλγαρίας με την Ισπανία, καθώς επιστρέφει άμεσα στην Θεσσαλονίκη!

Εκεί που αναμένεται να τον αναλάβει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ αλλά και να υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάστασή του!