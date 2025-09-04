Το PAOK Academy «μεγαλώνει» - Ανοιχτό camp προπονήσεων όλο τον Σεπτέμβριο

Το PAOK Academy «μεγαλώνει» και διοργανώνει ανοιχτό camp προπονήσεων τον Σεπτέμβριο, σε μία προσπάθεια «στελέχωσης» της Κ7-8 και της Κ9 του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το PAOK Academy ανοίγει τις πόρτες του για τους μικρούς που αγαπούν τη μπάλα και την ομαδικότητα, που λαχταρούν να μάθουν και να παίξουν ποδόσφαιρο, με στόχο να τους εντάξει στα τμήματα Κ8-7 και Κ9.

Ο ΠΑΟΚ και τη σεζόν που ξεκινά αναζητά ταλαντούχα παιδιά και διεξάγει camp ανοιχτών προπονήσεων όλο τον Σεπτέμβριο, αρχής γενομένης από τις 9 του μήνα. Οι προπονήσεις θα γίνονται Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 14:15 έως τις 17:30 και αφορούν παιδιά γεννημένα το 2017, το 2018 και το 2019.

Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι το παιδί πρέπει να έχει μαζί του κάρτα υγείας σε ισχύ, ενώ οφείλει να ενημερώσει την ομάδα-ακαδημία στην οποία ανήκει, εφόσον υπάρχει προφανώς.

Υπεύθυνες προπονήτριες είναι η Μαρία Εξαδακτύλου (6938320458) και η Μαγδαληνή Τσουκαλά (6948540229).»