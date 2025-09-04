Δεν πήρε πιστοποιητικό από την ΕΕΑ ο Νέστος!

Θέμα με τη συμμετοχή του Νέστου Χρυσούπολης στο πρωτάθλημα προέκυψε την Τετάρτη (3/9), καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν χορήγησε πιστοποιητικό στους νεοφώτιστους λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης!
Η μη χορήγηση πιστοποιητικού σημαίνει απαγόρευση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, με την καβαλιώτικη ΠΑΕ να ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση θεραπείας. Ο Νέστος έχει καλύψει τα ποσά την εγγυητική επιστολή και το μετοχικό κεφάλαιο, οπότε έχει πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί.
Στον αντίποδα, η ΕΕΑ χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στις ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, Αιγάλεω και Ηλιούπολη.