Δεν πήρε πιστοποιητικό από την ΕΕΑ ο Νέστος!

Πρόβλημα προέκυψε με τη συμμετοχή του Νέστου Χρυσούπολης στη Super League 2, καθώς δεν πήρε πιστοποιητικό από την ΕΕΑ.

Θέμα με τη συμμετοχή του Νέστου Χρυσούπολης στο πρωτάθλημα προέκυψε την Τετάρτη (3/9), καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν χορήγησε πιστοποιητικό στους νεοφώτιστους λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης!

Η μη χορήγηση πιστοποιητικού σημαίνει απαγόρευση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, με την καβαλιώτικη ΠΑΕ να ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση θεραπείας. Ο Νέστος έχει καλύψει τα ποσά την εγγυητική επιστολή και το μετοχικό κεφάλαιο, οπότε έχει πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί.

Στον αντίποδα, η ΕΕΑ χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στις ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, Αιγάλεω και Ηλιούπολη.

