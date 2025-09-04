Άρης: Μικρή παράταση στην άφιξη του Χιμένεθ στη Θεσσαλονίκη

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη χθες, Τετάρτη και η άφιξη του πήρε μικρή αναβολή είτε για αύριο Παρασκευή, είτε, το αργότερο, για το Σάββατο

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι, όπως όλα δείχνουν, ο εκλεκτός για τον πάγκο των κιτρινόμαυρων. Ο Ισπανός πρώην προπονητής της ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μαρίνου Ουζουνίδη και θα επιστρέψει στην Ελλάδα για πέμπτη φορά στην καριέρα του.

Παρ' ολο που οι άνθρωποι του Άρη ήταν αισιόδοξοι πως το θέμα "προπονητής" θα κλείσει άμεσα, με την άφιξη του Χιμένεθ στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης, μια μικρή αναβολή δίνει παράταση στην αγωνία και το φαβορί για την προπονητική θέση αναμένεται στη συμπρωτεύουσα είτε αύριο, Παρασκευή, είτε - το αργότερο - το Σάββατο.