Κωστούλας: Η 12η πιο ακριβή μεταγραφή φορ στον κόσμο!  

Η Μπράιτον με την απόκτηση των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα έκανε επένδυση για το μέλλον. Η μεταγραφή των 35 εκατ. ευρώ του 18χρονου στράικερ από τον Ολυμπιακό είναι η 12η πιο υψηλή από όλες τις μετακινήσεις επιθετικών για την τρέχουσα σεζόν!

Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους «Γλάρους» σε αναμέτρηση για το League Cup κόντρα στην Όξφορντ όπου αγωνίστηκε για 12 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις 11 επιθετικοί κόστισαν περισσότερα χρήματα από τον νεαρό στράικερ στην θερινή μεταγραφική περίοδο με την μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ να σπάει όλα τα ρεκόρ στο «Νησί» καθώς το κόστος της ξεπέρασε τα 145 εκατ. ευρώ.



Οι πρωταθλητές Αγγλίας ξόδεψαν ακόμη 95 εκατ. ευρώ για τον Ούγκο Εκιτικέ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Μπέντζαμιν Σέσκο, για τον οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δαπάνησε 76.5 εκατ. ευρώ προκειμένου να πείσει την Λειψία να πει το «ναι».



Η μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον είναι η δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία της αγγλικής ομάδας, μετά του Ζορζίνιο Ρούτερ από την Λιντς (46.7 εκατ. ευρώ), μαζί με του 19χρονου εξτρέμ Γιακούμπα Μίντεχ με 35 εκατ. ευρώ.



Αναλυτικά Οι 12 πιο ακριβές μεταγραφές στράικερ της σεζόν 2025/26