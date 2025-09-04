Λουτσέσκου: «Στο ποδόσφαιρο μέχρι την τελευταία στιγμή πρέπει να πιστεύεις και να μάχεσαι»

Η Ρουμανία κάνει την ύστατη προσπάθεια για πρόκριση στο επόμενο Μουντιάλ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να σχολιάζει τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Εθνική της πατρίδας του, αλλά και γενικότερα στο ποδόσφαιρο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός που έχει υπάρξει στο παρελθόν ομοσπονδιακός προπονητής της πατρίδας του, έκανε δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ για την Εθνική που προπονεί ο πατέρας του, η οποία δεν διάγει και την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της.

«Για τις εθνικές ομάδες, οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά κάθε ενάμιση μήνα, μερικές φορές κάθε τρεις μήνες και πολλά μπορούν να αλλάξουν», δήλωσε αρχικά ο Ρουμάνος τεχνικός και στην συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν μια σχηματισμένη ομάδα, η οποία μετά από έναν χειμώνα ουσιαστικά διαλύθηκε».

Για τα προβλήματα που έχει η εθνική Ρουμανίας: «Παίκτες που τραυματίστηκαν, παίκτες που δεν κατάφεραν να παίξουν για τις ομάδες των συλλόγων τους και αυτόματα έχασαν τη φόρμα τους. Είναι πολύ περίπλοκο να φτάσεις στην εθνική ομάδα και να καταφέρεις να μπορείς να έχεις την ίδια εικόνα με αυτή που έχεις στην ομάδα σου, αυτό που βγάζει ο εαυτός σου στον σύλλογο που παίζει ο κάθε παίκτης».

Κλείνοντας τη τοποθέτησή του στην ρουμανική ιστοσελίδα ProSport ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε: «Δεν είμαι μάντης, ούτε κάνω προβλέψεις, αλλά ξέρω ένα πράγμα: στο ποδόσφαιρο, μέχρι την τελευταία στιγμή, πρέπει να πιστεύεις και να αγωνίζεσαι, να μάχεσαι ανεξαρτήτων των συνθηκών που θα βρεις μπροστά σου».