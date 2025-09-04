Μλάντεν Κρστάγιτς στο SDNA: «Στους κορυφαίους Σέρβους κόουτς ο Νίκολιτς – Εξαιρετικοί οι Γκρούγιτς και Γιόβιτς»

Ο άλλοτε τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, Μλάντεν Κρστάγιτς, βγάζει το…καπέλο στο νέο τεχνικό της Ένωσης και στους δύο διεθνείς Σέρβους παίκτες που τον ακολούθησαν στα Σπάτα.

Σημείο αναφοράς στην ΑΕΚ (για τη σεζόν 2025-26) τα τρία νέα πρόσωπα από Σερβία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε το χρίσμα του νέου τεχνικού, ενώ οι Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγκιτς ντύθηκαν στα «κιτρινόμαυρα».

Για την σερβική…παροικία που «χτίστηκε» στα Σπάτα έκανε το δικό του σχόλιο στο SDNA, ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, Μλάντεν Κρστάγιτς (φωτ.) που είχε υπό τις οδηγίες του τους διεθνείς Γιόβιτς – Γκρούγιτς με το εθνόσημο στο στήθος.

«Η ΑΕΚ έκανε άριστη επιλογή με την πρόσληψη του Μάρκο Νίκολιτς για την θέση του προπονητή. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους Σέρβους τεχνικούς.

Από την πλευρά του ο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις.

Έφερε στην ΑΕΚ τον Γκρούγιτς ο οποίος είναι ένα σούπερ – παιδί κι ένας χαφ που σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γιόβιτς είναι μεγάλος γκολτζής και θα αποτελέσει ένα άλυτο αίνιγμα για τους αντίπαλους αμυντικούς.

Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και για τους τρεις Σέρβους που έφερε στην ομάδα της. Εύχομαι να έχουν καλή επιτυχία την καινούργια σεζόν».