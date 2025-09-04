Νίκη Βόλου: Απέκτησε Νταϊλάνι για τα εξτρέμ

Στην απόκτηση του 21χρονου ακραίου επιθετικού Έντι Ναϊλάνι προχώρησε η Νίκη Βόλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Έντι Νταϊλάνι.

Γεννημένος στις 20 Απριλίου 2004 στον Βόλο, ο Έντι αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης, κάνοντας τα πρώτα του αγωνιστικά βήματα στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βόλου, με την οποία αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ στα τοπικά πρωταθλήματα.

Εν συνεχεία μεταγράφηκε στην Αγία Άννα, για να μετακομίσει από εκεί στην ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ, με την οποία μέτρησε αρχικά 62 συμμετοχές και 25 γκολ στην Super League Κ19, αλλά και δύο παρουσίες στο πρωτάθλημα της Super League και μία στο Κύπελλο Ελλάδος.

Τον περασμένο Ιανουάριο μεταπήδησε στον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου και στο πρωτάθλημα της Super League 2, μετρώντας 8 παρουσίες και ένα τέρμα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει θερμά πίσω στην πόλη τον Έντι Νταϊλάνι και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.