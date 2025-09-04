ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ υποδέχεται την «παρέα» του Γιαμάλ - «Τελικός» για Κεντζιόρα

Οι διεθνείς του ΠΑΟΚ ρίχνονται στη «μάχη» των προκριματικών του Μουντιάλ - Η Βουλγαρία του Ντεσπόντοφ απέναντι στην Ισπανία του Γιαμάλ, στο Ρότερνταμ για «τελικό» ο Κεντζιόρα

Στη Σόφια υποδέχεται ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ την «Φούρια Ρόχα» για την... πρεμιέρα του 5ου ομίλου, στον οποίο μετέχουν Γεωργία και Τουρκία, που αγωνίζονται λίγο νωρίτερα στις 19:00. Στις κλήσεις της Γεωργίας βρίσκεται ο -επίσης «ασπρόμαυρος»- Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ενώ την Κυριακή (7/9) οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ θα τεθούν αντιμέτωποι (Γεωργία-Βουλγαρία).

Ο Τόμας Κεντζιόρα επέστρεψε στην Εθνική Πολωνίας μετά από δύο χρόνια και μάλιστα σε παιχνίδι «τελικό» όσον αφορά την πρόκριση για το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας απέναντι στους «Οράνιε» ο στόπερ του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που θα «κρίνει» πολλά.

Η Φινλανδία ύστερα από 4 παιχνίδια βρίσκεται στους 7 βαθμούς και στην κορυφή του ομίλου, με τους Ολλανδούς στη 2η θέση με 6 (έχουν όμως δύο παιχνίδια), ενώ στην 3η θέση η Πολωνία με 6 βαθμούς σε τρεις αγώνες. Η «μάχη» θα γίνει μεταξύ των τριών αυτών χωρών για την πρώτη αλλά και δεύτερη θέση του ομίλου, με τις αδύναμες Μάλτα και Λιθουανία να συμπληρώνουν απλά το γκρουπ.

Η Πολωνία μάλιστα με νέο προπονητή στην «άκρη» του πάγκου, εκτός του σημερινού (4/9) αγώνα, την Κυριακή (7/9) υποδέχεται τους Φινλανδούς στο Χορζόφ, με τα πράγματα να «ξεκαθαρίζουν» από νωρίς στον όμιλο.

