Η νέα «γενιά» και η... ακριβότερη Εθνική στην ιστορία!

Η... ακριβότερη Εθνική της ιστορίας κάνει «σέντρα» στα προκριματικά του Μουντιάλ, με έναν στόχο. Την πρόκριση.

Ολοκληρώθηκε ένα καλοκαίρι που οι Έλληνες «πρωταγωνίστησαν» στο μεταγραφικό παζάρι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της... ελίτ της Ευρώπης.

Η Σπόρτινγκ «μίλησε» Ελληνικά, αποκτώντας τους Βαγιαννίδη - Ιωαννίδη με ποσά-ρεκόρ, ενώ ο Κώστας Τσίμικας παρέμεινε στα Top-5 πρωταθλήματα, πηγαίνοντας από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τράβηξε τα «βλέμματα» της Στουτγκάρδης, η οποία τον ήθελε διακαώς, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να παραμένει στον ΠΑΟΚ, όπου σε λίγους μήνες θα αγωνίζεται «παρέα» με τον φίλο του, Χρήστο Ζαφείρη. Οι Τζόλης και Καρέτσας συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο Βέλγιο αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή τους αξία, με τις εμφανίσεις τους, το ίδιο και ο Παυλίδης, ο οποίος θα αγωνίζεται με τη Μπενφίκα στα «αστέρια».

Η Κόμο έριξε στο... τραπέζι 14 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει στην Ιταλία τον Τάσο Δουβίκα, ενώ και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έκανε νέο «βήμα» από τη Νιουκάστλ στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα.

Η νέα γενιά της Εθνικής Ελλάδας, με τον Παυλίδη, τον Καρέτσα, τον Μουζακίτη, τον Ιωαννίδη και τους υπόλοιπους ταλαντούχους διεθνείς, «αναζωπυρώνει» την ελπίδα επιστροφής στις μεγάλες διοργανώσεις. Η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ μιλά από μόνη της: ποτέ άλλοτε η «γαλανόλευκη» δεν διέθετε τόσο «ακριβό» σύνολο.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεχωρίζουν ως οι πιο... ακριβοί ποδοσφαιριστές, με εκτίμηση στα 35 εκατ. ευρώ ο καθένας, ενώ το σύνολο της ομάδας που συγκρότησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποτιμάται στα 312 εκατ. ευρώ – ποσό ρεκόρ στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ζητά συνέχεια της εικόνας που έδειξε η ομάδα τόσο στα επίσημα ματς του περασμένου κύκλου όσο και στα καλοκαιρινά φιλικά της Κρήτης. Στόχος είναι ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας, με κατοχή μπάλας και έντονη επιθετικότητα. Το πλάνο του παραμένει σταθερά προσανατολισμένο σε νεανικό στυλ παιχνιδιού, χωρίς να αναμένονται εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα.

Η μοναδική εκκρεμότητα εντοπίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, με τους Βλαχοδήμο και Τζολάκη να διεκδικούν τη φανέλα βασικού. Στην άμυνα όλα δείχνουν πως θα ξεκινήσουν οι Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος και Τσιμίκας. Στη μεσαία γραμμή, ο Ζαφείρης έχει σίγουρη θέση, ενώ ο Μουζακίτης φαίνεται να έχει μικρό προβάδισμα για να τον πλαισιώσει, με Κουρμπέλη και Μάνταλο να αποτελούν εναλλακτικές. Στην επίθεση, ο Τζόλης αναμένεται να καλύψει την αριστερή πτέρυγα, ο Καρέτσας τη δεξιά, ο Κωνσταντέλιας θα πάρει τον ρόλο του οργανωτή και ο Παυλίδης θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος.

Πηγή: Τα Νέα