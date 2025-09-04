«Σέντρα» στα προκριματικά με το Ολλανδία - Πολωνία να ξεχωρίζει

Με οκτώ αναμετρήσεις ξεκινά η «δράση» στα προκριματικά του Μουντιάλ για τον Σεπτέμβριο - Ξεχωρίζει το Ολλανδία - Πολωνία, βατές «αποστολές» για Ισπανία και Γερμανία

Το παιχνίδι που θα κάνει... σέντρα θα διεξαχθεί στο μακρινό Καζακστάν, το οποίο θα υποδεχθεί την Ουαλία στις 17:00. Λίγο αργότερα ρίχνουν «αυλαία» και οι όμιλοι που δεν έχει γίνει κανένα ματς ακόμα, όπως αυτός της Ισπανίας. Η «φούρια ρόχα» αντιμετωπίζει στη Σόφια τη Βουλγαρία (21:45), ενώ στην Τιφλίδα η Γεωργία θα υποδεχθεί την Τουρκία (19:00) για τον ίδιο όμιλο.

Στον όμιλο της Γερμανίας, τα «Πάντσερ» δοκιμάζονται εκτός έδρας στην Σλοβακία (21:45), ενώ το Λουξεμβούργο θα αντιμετωπίσει τη Βόρειο Ιρλανδία σε έναν «βατό» όμιλο για τους Γερμανούς. Οι Λιθουανοί θα υποδεχτούν τη Μάλτα (19:00) σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο ματς, ενώ στο ματς της... ημέρας στο Ρότερνταμ η Ολλανδία θα υποδεχθεί την Πολωνία σε ένα παιχνίδι «τελικό». Τέλος, το Βέλγιο αναμένεται να επιστρέψει στις νίκες, καθώς θα παίξει στο Βαντούζ απέναντι στο αδύναμο Λιχτενστάιν.

Αναλυτικά το σημερινό (4/9) πρόγραμμα: