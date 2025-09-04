Τον τρόπο για να πάρει τη νίκη απόψε η Εθνική αναλύει ο Τύπος, μαζί με τον απόηχο που άφησαν οι ευρωπαϊκές λίστες των Big 4.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι εκ των κορυφαίων παικτών στον κόσμο και, προφανώς, ευλογία

για την Εθνική ομάδα μπάσκετ που τον έχει στο ρόστερ της. Επί της, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αν η Εθνική δεν είχε τον Γιάννη, δεν θα πάλευε σήμερα για την πρώτη θέση στον όμιλό της αλλά για να μπει έστω στα νοκ άουτ παιχνίδια. Όμως, δεν γίνεται να απουσιάζει ο Αντετοκούνμπο και η ομάδα να «βυθίζεται» κόντρα σε αντιπάλους όπως η Βοσνία. Έτσι, όχι διάκριση δεν μπορεί να ονειρεύεται ούτε καν την επόμενη μέρα. Και τούτο είναι άδικο για παιδιά που έχουν δώσει την ψυχή τους (όπως ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου κ.ά.) στην Εθνική εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχουν γευτεί μια μεγάλη διάκριση.

Το σπορ δεν είναι τένις, είναι ομαδικό. Οπότε, όσο καλά και αν ξαναπαίξει απόψε ο ΓΙΑΝΝΗΣ, δεν αρκεί για να νικήσει η Εθνική. Η ΟΜΑΔΑ πρέπει να δείξει πρωτίστως χαρακτήρα όχι μόνο ένας παίκτης, ακόμη και αν αυτός είναι εκ των κορυφαίων του πλανήτη. Άλλωστε, επειδή και οι Ισπανοί όπως συμβαίνει με όλους τους αντιπάλους, πάνω στον Greek Freak θα εστιάσουν το πλάνο της άμυνάς τους, η Ελλάδα πρέπει να βρει βοήθειες από όλους τους υπόλοιπους και κυρίως τις ισχυρές προσωπικότητες. Η ομάδα πρέπει απόψε να λύσει το πρόβλημα του ριμπάουντ, που κόντρα στη Βοσνία την «πλήγωσε» πάρα πολύ, και να παίξει μπασκετικό ξύλο, κάτι που... έφαγε την Τρίτη και δεν ανταπέδωσε. Αυτό το παιχνίδι μπορεί σε μεγάλο βαθμό να κρίνει το ποσοστό επιτυχίας της Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ. Δεν αποτελεί δημοσιογραφική... κλισεδιά ο όρος «τελικός», αλλά κυνική πραγματικότητα. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις τους Ισπανούς είναι να βγάλεις συνολικά χαρακτήρα ως ομάδα. Χαρακτήρα, προσωπικότητα και θέληση στο παρκέ. Με τον Γιάννη ηγέτη, ναι αλλά όχι μόνο του.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Τώρα που κάθε ομάδα κατέθεσε την ευρωπαϊκή της λίστα μπορούμε να δούμε τα ρόστερ των ομάδων και να έχουμε και μία εικόνα, όχι του τι μπορεί να πάει καλά, αλλά του τι μπορεί να πάει άσχημα. Στον Ολυμπιακό το μεγάλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει αν ο Πιρόλα κι ο Ρέτσος έχουν τις απουσίες, εξαιτίας των τραυματισμών, που είχαν την περσινή χρονιά. Ο Ρέτσος έχασε ματς κι ο Πιρόλα και φέτος Κάρμο δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι κατασκευαστικά, στην Ευρώπη πρέπει να ελπίζει να μην του χρειαστεί τέταρτος στόπερ διότι υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο Φικάι. Κυρίως πρέπει να εύχεται να τον βοηθήσει πολύ σοβαρά στο πρωτάθλημα ο Ρενάτο Σάντσες, καθώς «οκτάρι» με τα δικά του χαρακτηριστικά άλλο δεν υπάρχει κι ο Τσέριν δεν είναι δυνατόν να παίξει 60 ματς.

Και η ΑΕΚ έχει μετρημένους αμυντικούς. Στους στόπερ υπάρχουν μόνο ο Βίντα, ο Ρέλβας κι ο Μουκουντί και δεξιά στην Ευρώπη υπάρχει μόνο ο Ρότα. Το πράγμα περιπλέκεται αν σκεφτεί κανείς ότι η συνύπαρξη του Ρέλβας με τον Βίντα δεν μοιάζει κι η πλέον απλή - φυσικά στην επιθετική γραμμή για τις αντοχές του Γιόβιτς κανείς δεν παίρνει όρκο. Ο ΠΑΟΚ τέλος, μέχρι να έρθει ο Ζαφείρης, ελπίζει ότι ο νεοφερμένος Ιταλός Μπιάνκο θα είναι σε θέση να δώσει ανάσες όποτε χρειαστεί στον Οζντόεφ και στον Μαντί Καμαρά, που ξεκίνησε τη χρονιά με προβλήματα. Εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιος μπορεί ν' αντικαταστήσει επάξια τον Κωνσταντέλια όταν ο μικρός λείψει

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΩΡΑ

Σήκωσε κουβέντα η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Ή για το πω και αλλιώς, σήκωσε αρκετή σκόνη. Αρέσει στον κόσμο να κουβεντιάζει για την καψούρα του. Ειδικά στην ΑΕΚ, υπάρχει δημοκρατία. Στην τελική απόφαση του Νίκολιτς, οι Λιούμπισιτς και Γιόνσον δεν θα βρίσκονται στη League Phase του Conference League. Και όχι γιατί έχει έχει κάτι μαζί τους ο Μάρκο. Αλλά επειδή δεν βολεύεται με ημίμετρα και με μέτριες καταστάσεις. Ο Γιόνσον έχει αποδείξει την αξία του αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν θα τον μάθουμε τώρα. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ. Ωστόσο, δεν κολλάει με όλους. Και ο Μάρκο θέλει άλλου είδους χαφ. Πιο μπαλάτο, πιο δημιουργικό.

Ούτε ο Γιόνσον, ούτε ο Σιμάνσκι ήταν τέτοιου είδους παίκτες. Άρεσαν στον Ματίας, όχι στον Μάρκο. Ο Δανός μπαίνει και στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Δεν νομίζω να φύγει, ειδικά εδώ που φτάσαμε. Θα αποτελεί μια συμπληρωματική λύση για τους εγχώριους αγώνες. Ο Λιούμπι είναι μια άλλη περίπτωση. Ουδέποτε έφτασε στο πικ του. Ούτε καν το πλησίασε, να θεωρήσουμε πως το πικ του ήταν οι εμφανίσεις του με την Ντιναμό απέναντι στην ΑΕΚ. Δεν μπορώ να θυμηθώ καμιά αντίστοιχη με τη φανέλα της Ένωσης. Ο Μάρκο είναι πολύ ξεκάθαρος προπονητής. Μέτριες εμφανίσεις ο Λιούμπισιτς; Εκτός λίστας. Μέτριες και ο Μαρσιάλ; Εκτός κι αυτός. Δεν του κάνει ο Γιόνσον; Ας παίξει στις εγχώριες διοργανώσεις.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

2 Σεπτεμβρίου 2010 στην Άγκυρα. Ελλάδα και Ρωσία παίζουν για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έχουν εξασφαλίσει και οι δύο την πρόκριση στους «16», έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους και έχουν καταλήξει στην απόφαση πως δεν τους συμφέρει να κερδίσουν, γιατί όχι στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο (στα προημιτελικά) θα πέσουν πάνω στις πανίσχυρες ΗΠΑ και θέλουν να τις αποφύγουν. Επέλεξαν λοιπόν και οι δυο να παίξουν για να... χάσουν! Όποιος είδε το παιχνίδι, κατάλαβε. Τελικά έχασε η εθνική μας με 73-69, εξοργίζοντας τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ρωσίας, Ντέιβιντ Μπλατ.

Πού οδήγησε όλο αυτό; Η Εθνική μας δεν έφτασε καν στα προημιτελικά γιατί στους «16» βρήκε απέναντί της τη Ισπανία (και όχι τη Νέα Ζηλανδία που θα έβρισκε αν νικούσε τους Ρώσους), από την οποία ηττήθηκε πανηγυρικά. Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν εκεί, σκόραρε μάλιστα 8 πόντους κόντρα στη Ρωσία. Και κατάλαβε ότι πρέπει να παίζεις πάντα για τη νίκη και όχι να διαλέγεις αντίπαλο. Γιατί τέτοιες επιλογές γυρίζουν συνήθως μπούμερανγκ. Η Εθνική έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να διαλέξει και απόψε αντίπαλο για τα νοκ άουτ παιχνίδια των «16». Παίζει αργά το βράδυ με την Ισπανία, θα έχουν προηγηθεί όλα τα παιχνίδια που θα καθορίσουν τα σταυρώματα, έχει την ευχέρεια να επιλέξει έναν αντίπαλο, που δεν θα είναι η Γαλλία ή η Σλοβενία. Όμως δεν θα το κάνει.. Όχι μόνο γιατί ο Σπανούλης έχει μάθει καλά το μάθημα κα δεν θα ανεχθεί τέτοιες σκέψεις. Αλλά κι επειδή, αν τα βάλεις κάτω, αυτό που συμφέρει την Εθνική είναι να νικήσει τους Ισπανούς και να τερματίσει πρώτη στον όμιλο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης είναι πως η ΕΠΟ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λίγκα για τη συμμετοχή ενός παίκτη κάτω των 21 ετών σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και στο πρωτάθλημα. Για την επόμενη σεζόν, μάλιστα, υπάρχει η σκέψη για υποχρεωτική παρουσία δύο ποδοσφαιριστών στο Κύπελλο. Σωστή ως σκέψη από την ΕΠΟ που θα υποχρεώσει όλες τις ομάδες να αναβαθμίσουν τις ακαδημίες τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται τώρα μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Όλες οι ομάδες, όμως, που παίζουν στην Ευρώπη αντιμετώπισαν προβλήματα με τις λίστες τους και αυτά οφείλονται στο ότι δεν έχουν πολλούς γηγενείς ποδοσφαιριστές. Το πλάνο της ΕΠΟ είναι σωστό να υποχρεώσει τις ομάδες να ασχοληθούν πιο σοβαρά με τις ακαδημίες τους, διότι είναι κάτι που θα το βρουν μπροστά τους. Κακά τα ψέματα, αλλά πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα για το οποίο ισχύει επίσης η μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που πρέπει να επιδείξουν οι ελληνικές ομάδες. Η εμπιστοσύνη στο ταλέντο και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών εξέλιξης θα πρέπει να τους απασχολήσουν πολύ σοβαρά από εδώ και στο εξής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.