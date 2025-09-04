Νεϊμάρ: Κληρονόμος περιουσίας ενός δισ. ευρώ από Βραζιλιάνο επιχειρηματία!

Ένα απίστευτο περιστατικό έχει προκαλέσει σάλο στη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ.

Ένας 31χρονος επιχειρηματίας από το Πόρτο Αλέγκρε, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα, αποφάσισε να αφήσει ολόκληρη την περιουσία του –που εκτιμάται στο 1 δισ. ευρώ– αποκλειστικά στον διάσημο ποδοσφαιριστή. Το εντυπωσιακό είναι πως ο επιχειρηματίας δεν είχε καμία προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Νεϊμάρ και μάλιστα δεν τον είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του.

Η διαθήκη καταχωρήθηκε επίσημα στις 12 Ιουνίου 2025. Στο έγγραφο ο εκλιπών εξηγεί ότι η επιλογή του βασίστηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση και τη συναισθηματική ταύτιση που ένιωθε με τον Βραζιλιάνο σταρ. «Μου αρέσει πολύ, ταυτίζομαι μαζί του. Διακρίνω σπάνιες αξίες στο πρόσωπό του και με συγκινεί ιδιαίτερα η σχέση που έχει με τον πατέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το περιβάλλον του Νεϊμάρ τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία έχει γίνει πρώτο θέμα στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις σε όλη τη χώρα.