Μαρτσούκος:«Την άλλη εβδομάδα θα ξέρουμε το κανάλι που θα δείχνει τη Super League 2 – Τα έσοδα και το πλάνο για έναν όμιλο»

Ο πρόεδρος της Super League 2 Πέτρος Μαρτσούκος, μίλησε στο Metropolis 95.5 για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην κατηγορία και εστίασε στα δύο μεγάλα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρτσούκου:

«Για τα τηλεοπτικά έχουμε πάρει απόφαση. Τα έχει αποκτήσει η εταιρεία που διαχειρίζεται τηλεοπτικά συμβόλαια. Την άλλη εβδομάδα θα υπογράψουμε και θα έχουμε ενημέρωση ποιο κανάλι θα μας δείχνει. Έχει πάρει και δέκα ομάδες από την Super League 1. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση ακόμη, απλώς όταν θα πάω για τις υπογραφές θα είμαστε σε θέση να πούμε πώς θα παίζονται οι αγώνες, αν θα διεξάγονται Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα ή αν θα είναι μόνο Σαββατοκύριακο και σε ποιο πάροχο θα είναι το Πρωτάθλημα.

Το συμβόλαιο θα είναι 1,25 εκατ. ευρώ και η εταιρεία ψάχνει με ποιο κανάλι θα κλείσει το deal. Μπορεί να τον έχει βρει, ήδη, τον πάροχο. Πέρσι οι ομάδες είχαν μοιραστεί 800.000 ευρώ. Φέτος, είναι 450.000 παραπάνω. Εννοείτε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά όπως έχω πει πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το προϊόν και μετά να μαζέψουμε τους καρπούς. Πλέον, έχουν μπει οι βάσεις. Χρόνο με τον χρόνο υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και δεν υπάρχουν ύποπτοι φάκελοι από την Sportsradar.

Οι ομάδες πήραν πέρσι τα χρήματα από το στοίχημα και θα μοιραστούν και φέτος. Οι κ.κ. Βρούσης και Μαυρωτάς βοηθάνε την κατηγορία και ευελπιστούμε να δώσουν φέτος περισσότερα. Το κύριο πρόβλημα είναι να αυξήσουν οι ομάδες τα έσοδά τους και το άλλο είναι τα γήπεδα. Επειδή τα περισσότερα είναι δημοτικά, πρέπει να τα βελτιώσουμε. Όλα έχουν κανονικά άδεια λειτουργίας. Ο κόσμος έχει γυρίσει στις κερκίδες και πρέπει να του παρέχουμε καλύτερες συνθήκες. Ψάχνουμε χορηγό και για την ονοματοδοσία του Πρωταθλήματος. Κάτι θα γίνει και με αυτό».

Τέλος, ανέφερε: «Είναι οριστικό, του χρόνου πάμε σε Πρωτάθλημα με έναν όμιλο, με 16 ομάδες και κάτω. Ήμουν πάντα του ενός ομίλου, αλλά όταν οι ομάδες ήταν 20 τα έξοδα ήταν πολλά. Με 16 ομάδες δε νομίζω τα έξοδα να εκτοξευτούν».