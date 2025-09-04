Μπρινιόλι: «Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ – Στην Ιταλία θα επέστρεψα μόνο για να είμαι βασικός»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι μίλησε στους συμπατριώτες του, λέγοντας πως είναι χαρούμενος που αποφάσισε να πάει στην ΑΕΚ.

Χαρούμενος στην ΑΕΚ δηλώνει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, αλλά και ανοιχτός να επιστρέψει στην Ιταλία, αλλά μόνο αν έχει θέση βασικού. Ο Ιταλός γκολκίπερ μίλησε στην ιστοσελίδα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο για τη θητεία του στην Ελλάδα, αλλά και το γκολ που είχε πετύχει κόντρα στη Μίλαν.

«Είμαι χαρούμενος εδώ, αλλά αν προκύψει η ευκαιρία, θα την αξιολογήσω. Είχα κάποιες καλές προσφορές, αλλά αν επιστρέψω, θέλω να είμαι βασικός παίκτης. Περιμένω την ευκαιρία, αλλά επαναλαμβάνω: Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ», δήλωσε αρχικά ο Μπρινιόλι.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαι ειλικρινής: είναι ένα καλό συναίσθημα και η δουλειά είναι καλή. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και η ποιότητα βελτιώνεται συνεχώς, χρόνο με το χρόνο. Ελπίζω να συνεχίσω».

Ο Μπρινιόλι συνέκρινε την εμπειρία του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα με αυτήν στην Ιταλία: «Σίγουρα, όσον αφορά τις δομές, μεγάλοι σύλλογοι όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την Ιταλία. Όσον αφορά την ποιότητα της δουλειάς, μπορείς να πεις καλά. Αρχικά, υπήρχαν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά προσαρμόστηκα. Η βάση της δουλειάς, ωστόσο, είναι η ίδια και είμαι καλά. Αυτές οι τρεις ομάδες σίγουρα θα αγωνίζονταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ίσως όχι στην πρώτη πεντάδα, αλλά λίγο πολύ μεταξύ πέμπτης και δωδέκατης θέσης. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά μετά έρχεται μια καλή χρονιά και μπορείς να παίξεις ακόμη και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Το 2023 ανακηρύχθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας της ελληνικής Super League και συμπεριλήφθηκε στην ομάδα της χρονιάς: «Ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Ήταν μια πορεία ανάπτυξης που παραλίγο να με οδηγήσει στο Champions League, πριν χάσω τον προκριματικό γύρο στον τελικό από την Μπράγκα. Στη συνέχεια παίξαμε στο Europa League, οπότε ήταν σίγουρα μεγάλη ικανοποίηση».



Ο Μπρινιόλι μετακόμισε από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ, έναν από τους αντιπάλους του συλλόγου: «Ήταν μια προσωπική απόφαση, τελείωσε τώρα και είμαι χαρούμενος που την πήρα. Αλλά τώρα είναι μια διαφορετική ιστορία, είμαστε μόνο εγώ και ο Τόμας (Στράκοσα). Πέρυσι, παίζαμε εναλλάξ, ειδικά στο τέλος. Τώρα ο Τόμας τα πάει πολύ καλά, αυτός είναι ο ρόλος μου: είμαι ο δωδέκατος και περιμένω την ευκαιρία μου, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γκολ που είχε σκοράρει εναντίον της Μίλαν το 2017, το οποίο έδωσε στην Μπενεβέντο την ισοπαλία στις καθυστερήσεις: «Ήταν ένα απερίγραπτο και όμορφο συναίσθημα. Είναι ένα επεισόδιο που θα μείνει στη μνήμη όλων των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Είναι κάτι όμορφο, είτε μας αρέσει είτε όχι, θα μιλάμε πάντα γι' αυτό. Το γκολ εναντίον της Μίλαν θα μείνει μαζί μου, ειδικά όταν αποσυρθώ. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, μόνο τρεις τερματοφύλακες έχουν σκοράρει στη Serie A: ο Ραμπούλα, ο Τάιμπι και εγώ».

Σε εκείνη τη Μίλαν, ο τερματοφύλακας ήταν ο Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος μετακόμισε πρόσφατα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Μπρινιόλι κατέληξε μιλώντας για την κατάστασή του με την Παρί Σεν Ζερμέν: «Στο ποδόσφαιρο, η λέξη «αναγνώριση» δεν υπάρχει. Οι σύλλογοι έχουν γίνει επιχειρήσεις, αλλά δεν μπορείς να ξεχνάς ότι συνεργάζεσαι με ανθρώπους. Αυτοί είναι το πλεονέκτημά σου. Μετά πρέπει να κάνεις επιλογές. Υπήρχαν δυναμικές σε αυτή την ιστορία που δεν γνωρίζουμε. Προσωπικά θεωρώ ότι αν ο Τζίτζι δεν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, είναι στους τρεις κορυφαίους, μαζί με τους Κουρτουά και Όμπλακ. Ο καλύτερος όλων των εποχών; Ο Μπουφόν».