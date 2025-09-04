Ολυμπιακός: Νέα συμβόλαια σε Ελ Κααμπί και Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός θέλει να «δέσει» τους Ελ Κααμπί και Τσικίνιο στο λιμάνι.

Οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν στον Ολυμπιακό, η ευρωπαϊκή λίστα κατατέθηκε και πλέον η διοίκηση στρέφεται στις επόμενες κινήσεις. Κι αυτές αφορούν τα νέα συμβόλαια σε Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Τσικίνιο. Η πρόθεση των «ερυθρολεύκων», σύμφωνα με την εφημερίδα «Φως», είναι να επιβραβεύσουν δύο από τους πιο κομβικούς τους παίκτες την τελευταία διετία με ανανέωση συνεργασίας.

Ο Μαροκινός φορ ζει στην ομάδα του Πειραιά την καλύτερη ίσως περίοδο της καριέρας του, με την προσφορά του να είναι πολύτιμη. Το συμβόλαιό του, που είναι το πιο υψηλό στο ρόστερ, λήγει το καλοκαίρι και ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει στην ομάδα, ενώ και ο ίδιος είναι απόλυτα ευχαριστημένος εδώ, καθώς νιώθει σημαντικός και η οικογένειά του περνάει καλά.

Η περίπτωση του Τσικίνιο είναι διαφορετική, μιας και το συμβόλαιό του εκπνέει το 2027, αλλά ήδη είναι αρκετές οι κρούσεις που έχει δεχτεί από ομάδες της Αραβίας. Αν και ο Πορτογάλος μέσος δεν φάνηκε να… ψήνεται να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, αυτό ίσως αλλάξει με μια μεγάλη πρόταση. Γι’ αυτό στον Ολυμπιακό θέλουν να του επεκτείνουν το συμβόλαιο, κάνοντάς του και μια αύξηση αποδοχών.

Πρόθεση των «ερυθρολεύκων» είναι να βάλουν τις δύο περιπτώσεις στο τραπέζι και να τις κλείσουν το συντομότερο δυνατό.