Η Γιουβέντους «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Κενάν Γιλντίζ

Οι «μπιανκονέρι» θα έχουν νέα σειρά επαφών με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του.

O 20χρονος εξτρέμ, αποτελεί βασικό γρανάζι για την Γιουβέντους, με την ιταλική ομάδα το καλοκαίρι να απορρίπτει αρκετές προτάσεις από την Αγγλία, τονίζοντας ότι ο Τούρκος εξτρέμ δεν είναι διαθέσιμος για πώληση.

Με το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου σε Αγγλία και Ιταλία, οι «μπιανκονέρι» επίσπευσαν τις διαδικασίες για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιλντίζ, έχοντας νέο κύκλο επαφών με τους ατζέντηδες του.

Η Γιουβέντους προσφέρει πενταετή επέκταση στο συμβόλαιο του 20χρονου εξτρέμ και διπλασιασμό των αποδοχών του, με τον Γιλντίζ να είναι θετικός σε ενδεχόμενη ανανέωση του συμβολαίου του.